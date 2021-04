Ceará atinge 16.235 mortes pela Covid-19 e 623.047 casos confirmados da doença

O Ceará atingiu 16.235 mortes pela Covid-19 neste domingo (18). De acordo com o IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada às 16h59, nenhum óbito pela doença aconteceu nas últimas 24h.

Os casos confirmados no Estado atingiram 623.047. O total de pacientes recuperados do novo coronavírus está em 423.982.

Fortaleza concentra o maior número de casos confirmados e também de mortes pela enfermidade: 190.194 e 7.038, respectivamente.

Internações

Segundo o IntegraSUS, 96,92% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará.

As UTIs para gestantes estão com 33,33% de ocupação, já as UTIs infantil e neonatal estão com 67,24% e 22,58%, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão 83,52% ocupadas. E as enfermarias para gestantes e infantil, 35,29% e 73,75%, respectivamente.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 442 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 191 estão em máscara de reservatório e 99 em ventilação mecânica.

Desde o último dia 19 de janeiro, quando a vacinação contra a Covid-19 começou no Ceará, 1.536.755 foram imunizadas contra a Covid-19, de acordo com o Vacinômetro, atualizado às 17h da última quinta-feira (15) pela Sesa. Destes, 397.376 já tomaram a segunda dose do imunobiológico.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Brasil

O Brasil registrou 1.657 mortes por Covid-19 em 24 horas, elevando para 373.335 o número de óbitos desde o início da pandemia. Os dados foram atualizados às 18h30 deste domingo (18), pelo Ministério da Saúde.

A taxa de letalidade da doença está em 2,7%. As infecções pelo novo coronavírus chegaram a 13.943.07, no País. Destes, 42.980 foram nas últimas 24 horas.