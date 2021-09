Caucaia passa a adotar tarifa zero para ônibus a partir desta quarta-feira

O município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), vai implantar passagem gratuita no transporte coletivo da cidade, a partir desta quarta-feira (1º). A medida vai entrar em vigor durante o lançamento do Programa Bora de Graça, previsto para ocorrer às 9h de amanhã, na Praça da Lagoa do Tabapuá.

Com isso, garante a Prefeitura, Caucaia se tornará a maior cidade do Brasil a implantar passagem de ônibus gratuita. Todos os moradores do município devem ser contemplados com o benefício, não havendo restrição de renda ou limite de passagens por dia. A gratuidade vale somente para viagens dentro do município.

De acordo com o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), o recurso demandado na implantação da tarifa zero será proveniente integralmente do cofre da Prefeitura de Caucaia. A oferta da gratuidade à população, segundo ele, será possível porque a gestão conseguiu se organizar financeiramente.

"Com um bom planejamento financeiro, corte de gastos em publicidade, rigor nas contratações de obras e fornecimento públicos, aumento da transparência e respeito com o dinheiro de todos os caucaienses", elenca o gestor.

Victor Valim Prefeito de Caucaia O transporte público será gratuito em todo o município, área metropolitana, sertão, serras e litoral. Isso vai fazer de Caucaia a maior cidade do Brasil com gratuidade no transporte público e uma das pioneiras do mundo"

Contudo, a prefeitura não detalhou quantas linhas de ônibus vão circular gratuitamente.

Valim havia anunciado o passe livre no transporte público de Caucaia há pouco mais de um mês. Na ocasião, pediu para que empresários revertessem o valor, anteriormente destinado ao custeio do transporte, em benefício para os colaboradores.

Desafios e desigualdade

Por ter uma área territorial quase quatro vezes maior que a de Fortaleza, Caucaia vai enfrentar desafios para manter a tarifa zero no transporte coletivo.

Ainda assim, Valim defende que zerar a tarifa no transporte público é uma estratégia para melhorar a vida dos moradores da cidade.

Ele estima que, desde o primeiro mês de implantação, a gratuidade no transporte público de Caucaia deverá promover um aumento real de 15% a 36% no rendimento familiar. E ainda reduzir em média 40% do fluxo de veículos em circulação no município, beneficiando também o meio ambiente.

"Desde o primeiro dia de governo, o objetivo de nossa administração é estudar e desenvolver políticas públicas de aumento da renda familiar. Após conclusão de estudos, ficou demonstrado que a melhor forma de promover igualdade de oportunidades, aumento de renda das famílias, atração de novos investimentos e preservação do meio ambiente, seria zerar a tarifa do transporte público", concluiu.