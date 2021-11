CasaCor Ceará promove 2º leilão beneficente em prol da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza

A CasaCor Ceará promove nesta quinta-feira (25) um leilão beneficente em prol da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. O evento acontece às 18 horas na avenida Rui Barbosa, no Meireles, onde era a tradicional casa da família Boris e onde ocorre a exposição neste ano.

Serão leiloadas 42 obras de arte da Santa Casa, assinada por artistas renomados como Aldemir Martins, Jucá Máximo, Cris Cavalcante, Sergei de Castro, José Guedes, Túlio Paracampos, Ascal, Danielle Araújo, Cadeh Juaçaba, dentre outros.

A organização do leilão, que é aberto somente aos visitantes da CasaCor Ceará e intitulado 'Arte e Solidariedade’, é feita pelas mordomas da Santa Casa, Terezinha Ary e Neuma Figueirêdo.

CasaCor Ceará

A 22ª edição da exposição CasaCor Ceará abriu ao público no último 26 de outubro. Com o tema ‘A Casa Original’, a mostra reúne 28 ambientes montados por 33 profissionais e ocorre na residência da família Boris, na avenida Rui Barbosa, nº 901, no Meireles. O imóvel data dos anos 70 e foi projetado pelo arquiteto Reginaldo Rangel.

Assinantes do Diário do Nordeste têm 50% de desconto no passaporte para a experiência.

Santa Casa de Misericórdia

A Santa Casa de Misericórdia funciona na Rua Barão do Rio Branco, Centro da Capital. Ela começou a ser construída há quase 200 anos, entre 1845 e 1847, com investimento voluntário de personalidades de Fortaleza, para ser um Hospital de Caridade.

Desde então, a Santa Casa serve como um apoio à assistência à saúde da população com menos recursos e sobrevive de convênios e donativos.

Serviço

2° Leilão Beneficente da Santa Casa de Misericórdia

Data: 25/11

Horário: 18h

Local: Ambiente ‘Vivenda dos Ventos’, do profissional André Monte



CasaCor​ Ceará (22ª Edição): Aberta somente até 5 de dezembro

Local: Avenida Rui Barbosa, 901, Meireles, Fortaleza (CE)

Funcionamento: terça a sábado, de 16h às 22h

