Carteira de estudante 2020 tem validade prorrogada mais uma vez em Fortaleza

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) prorrogou, mais uma vez, a validade das carteiras estudantis de 2020. Agora, o documento pode ser utilizado no transporte público da Capital e em serviços que aceitem meia entrada até o próximo dia 30 de novembro.

A carteira de estudante estava com validade estendida até este domingo (31), após prorrogação indicada pela Prefeitura de Fortaleza em setembro. Conforme a Prefeitura de Fortaleza, foram solicitadas, até o mês de outubro, cerca de 253 mil carteiras de estudante.

No último dia 6, o prefeito Sarto Nogueira (PDT) assinou decreto que viabiliza a confecção de novas unidades do item para estudantes da rede pública da Capital custeados pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Atualmente, os documentos estão sendo fabricados, devendo ser entregues às instituições de ensino em novembro, por meio das entidades estudantis.

Para não haver prejuízo dos alunos até lá, a validade do documento de 2020 será prorrogada para os estudantes com matrícula confirmada no sistema da Etufor que seguiram matriculados neste ano.

Desbloqueio da carteira de 2021

Quem já recebeu as carteiras de 2021 pode antecipar o uso a partir do desbloqueio do documento. O serviço pode ser realizado na sede da Etufor, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Usuários do transporte público que possuem carteira estudantil de 2020 e tenham deixado de estudar neste ano podem transferir os créditos para um cartão de Bilhete Único Urbano ou Vale Transporte Eletrônico avulso. A Prefeitura indica que a transferência seja realizada na sede da Etufor.

Como solicitar

Quem deseja solicitar a carteira estudantil deve seguir os seguintes passos:

Acessar a plataforma digital da Etufor;

Enviar os documentos;

Aguardar a validação do processo por e-mail.

Caso o usuário deseje, também é possível realizar ou atualizar a biometria facial.

Os estudantes da rede particular que já fizeram a requisição on-line devem solicitar às instituições de ensino a confirmação de matrícula, após o pagamento do boleto.

Somente após a confirmação, as carteiras de estudante serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para distribuição.

Atendimento presencial deve ser agendado

A Etufor disponibiliza o atendimento presencial em sua sede (Av. dos Expedicionários, 5677), de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30, e nas unidades dos shoppings RioMar Kennedy e Aldeota, de 8h às 16h30, mediante agendamento on-line.

Os usuários também podem buscar os serviços da Etufor nos postos do Vapt Vupt, que retomaram o atendimento presencial e agendado, de segunda a sexta-feira, entre 11h e 17 horas.