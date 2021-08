Carteira de estudante 2020 tem a validade prorrogada em Fortaleza

A validade da carteira de estudante 2020 de Fortaleza foi prorrogada novamente pela Empresa de Transporte Urbano (Etufor). Agora, o documento tem validade até 30 de setembro de 2021. Isso significa que o documento referente ao ano passado pode seguir sendo utilizado regularmente no transporte público.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (30), véspera do fim do prazo de validade já prorrogado do atual documento. Antes disso, a validade já tinha sido prorrogada pelo menos duas vezes.

A carteira de estudante é um dos documentos aceitos para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 na Capital.

Até este mês, segundo a Etufor, foram registradas 233.398 solicitações de carteiras, entre alunos da rede pública e particular.

Como solicitar a carteira de estudante 2021

Os interessados em pedir a carteira estudantil da Capital devem:

1. Acessar a plataforma digital da Etufor;

2. Enviar os documentos solicitados;

3. Aguardar a validação do processo por e-mail.

Na plataforma, ainda é possível realizar ou atualizar a biometria facial

Os estudantes da rede particular que já fizeram o pedido do documento online devem solicitar à instituição de ensino que faça a confirmação de matrícula, após o pagamento do boleto. Somente depois da confirmação, as carteiras serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para distribuição aos alunos.

Atendimento da Etufor

O atendimento presencial da Etufor acontece na sede (Av. dos Expedicionários, 5677), de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30, e nas unidades dos shoppings RioMar Kennedy e Aldeota, de 10h às 16h30 - mediante agendamento.

Há atendimento ainda nos postos do Vapt Vupt, que atendem por agendamento, de segunda a sexta-feira, entre 11h e 17 horas.