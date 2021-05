Caravana de orações circula por hospitais de Fortaleza e pede pelo fim da pandemia

Uma caravana de orações partiu da Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Pirambu, com destino aos hospitais de Fortaleza que atendem os enfermos da Covid-19, durante a tarde desta segunda-feira (31). A ideia é pedir orações pelo fim da pandemia, conforme foi pedido pelo Papa Francisco. O momento também foi transmitido pelo Youtube da Arquidiocese de Fortaleza.

Chamada “Tenda Móvel da Misericórdia”, as orações foram promovidas pelo padre Geilson, que também fecha as comemorações do mês mariano, dedicado à Nossa Senhora.Segundo a pastoral de comunicação da Arquidiocese de Fortaleza, o objetivo da ação é despertar nas pessoas o sentimento de esperança em dias melhores, “em meio ao contexto da pandemia que, infelizmente, tem deixado muitos corações aflitos diante dos inúmeros óbitos em decorrência da doença”.

Legenda: Tenda móvel passou pelas ruas da Capital com o Santíssimo exposto Foto: Thiago Gadelha

Hospitais visitados

Com o Santíssimo Sacramento, o cortejo percorreu diversas ruas da capital, ao entorno dos hospitais. No Hospital Leonardo da Vinci, onde ocorreu a primeira bênção do Santíssimo Sacramento, médicos que acompanhavam a caravana desceram no hospital para dar entrada no trabalho.

A programação inclui visitas ao Hospital Otoclínica; Hospital Unimed; Hospital Antônio Prudente e Hospital Infantil Albert Sabin.