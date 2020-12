Caminhão fica preso em buraco após asfalto ceder em rua do bairro Barroso, em Fortaleza

Um caminhão caçamba caiu dentro de um buraco após o asfalto ceder em um rua do bairro Barroso, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (10). O motorista não teve ferimentos.

Segundo testemunhas, o veículo, que pertence a uma empresa terceirizada, passava por um trecho da rua Capitão Hugo Menezes, quando o asfalto cedeu abrindo uma cratera, onde o caminhão acabou ficando preso.

Uma máquina retroescavadeira foi utilizada para retirar o caminhão do buraco cerca de uma hora depois do acidente. O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a empresa responsável pelo veículo para comentar sobre o caso.