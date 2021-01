Camilo Santana lamenta 10 mil mortes por Covid-19 registradas no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) publicou nas redes sociais uma mensagem lamentando as 10 mil mortes por Covid-19 registradas no Ceará. A marca foi atingida nesta sexta-feira, quando o Integra SUS, divulgou que 10.004 pessoas perderam a vida devido no Ceará à doença. “Minha solidariedade a todas as famílias diante da imensurável dor pela partida dos seus entes queridos”, lamentou o governador.

Camilo destacou também os números de mortes no país todo. “No Brasil já são mais de 195 mil vidas perdidas e famílias devastadas pelo sofrimento”, publicou o governador. Além do número de óbitos, 336.504 pessoas foram infectadas com coronavírus no Ceará.

“Diante de uma pandemia que ainda persiste e faz centenas de vítimas a cada dia, todos os esforços devem ser feitos para que a vacinação comece da forma mais rápida e segura possível, única maneira de superarmos de vez essa gravíssima ameaça”, complementou Camilo Santana.

No estado, 1,22 milhão de doses do imunizante contra a Covid-19 devem ser entregues até fevereiro, com maior quantidade partir de maio. Contudo, o governo ainda não estabeleceu nenhuma data prevista para o início da vacinação.