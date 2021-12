Camilo Santana amplia repasse mensal do IJF para R$ 6 milhões

Os recursos estaduais destinados ao Instituto Dr. José Frota (IJF) 1 e 2, em Fortaleza, passarão de R$ 1,8 milhão para R$ 6 milhões mensais. O novo aporte financeiro foi anunciado na manhã desta segunda-feira (6) pelo governador Camilo Santana.

"Estamos ampliando o custeio, os recursos que o Estado repassava para o município. Nós passamos R$ 1,8 milhão aproximadamente por mês, e agora vamos repassar R$ 6 milhões por mês, contabilizando R$ 72 milhões por ano", afirmou o petista.

Embora tenha sido oficializada há pouco, o gestor pontuou que a verba já passou a valer no dia 1º de outubro. Dessa forma, a unidade deve receber ainda nesta semana o novo valor referente aos dois últimos meses.

"Vamos pagar dois meses para que o hospital possa fortalecer as suas ações de atendimento à população de Fortaleza e do Ceará, porque é um hospital que atende todos os cearenses. Portanto, é nossa responsabilidade ajudar no funcionamento desse hospital que é o maior de urgência e emergência do nosso Estado.