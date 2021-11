Bloco de granito de 30 toneladas despenca de contêiner no Porto do Mucuripe, em Fortaleza

O fundo de um contêiner se rompeu enquanto estava suspenso para ser colocado em um navio, e um bloco de granito com cerca de 30 toneladas despencou no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, na manhã dessa terça-feira (9). Ninguém ficou ferido.

De acordo com os auditores fiscais do Trabalho, a operação de carregamento de blocos de granito que estava sendo exportado para os Estados Unidos e para a Europa foi interditada.

O Diário do Nordeste falou com a assessoria de imprensa do Porto do Mucuripe para pedir o contato da mineradora responsável pela carga de pedras, que é de Santa Quitéria, no interior do Ceará

A equipe de Comunicação do terminal portuário informou não ter o número da empresa. No entanto, explicou estar acompanhando o caso.

Segundo os auditores fiscais que atuam na região portuária, cada pedra era transportada em um contêiner. O equipamento é colocado no navio com a ajuda de um guindaste.

Notificação

A operação foi interditada, e a empresa foi notificada e está providenciando um novo mecanismo para fazer a colocação da carga com segurança, conforme os auditores fiscais.

Nos próximos dias, a mineradora deve apresentar à equipe documentos referentes às últimas inspeções do contêiner. A fiscalização continua em andamento.