Atuando no combate à Covid-19, estudantes de medicina reivindicam vacinação prioritária em Fortaleza

Grupos de estudantes de medicina estão reivindicando a vacinação prioritária contra a Covid-19 como profissionais da saúde, já que atendem em laboratórios e ambulatórios atendendo pacientes em vias de serem internados em hospitais. Ao todo, pelo menos 130 alunos de duas instituições não foram chamados para a vacinação.

Segundo os estudantes, outros colegas acadêmicos na Capital já foram vacinados mesmo estando em igual período estudantil e profissional. Segundo Marcus Ellery, aluno do 8º semestre de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), a própria instituição emitiu uma certificação em maio falando do risco que esses estudantes estavam sendo expostos.

Marcus Ellery Estudante de medicina Estamos vivenciando o ambiente de hospital, postos de saúde, etc. Apesar disso, nossos nomes não são chamados na lista, e quando fomos procurar a secretaria de saúde, apenas nos é dito que ‘optaram por tirar a prioridade dos estudantes’, mas isso sequer é para ser uma opção! Pois está no plano nacional de vacinação e no próprio plano do governo do estado que estamos na primeira fase”, explica.

A UFC afirma que, mesmo considerando legítima a reivindicação dos estudantes, infelizmente a instituição não tem poder de decisão sobre o plano de vacinação executado pelo poder público, mas que por meio da diretoria da Faculdade de Medicina, enviou as listas com os nomes de todos os estudantes que atuam em atendimentos clínicos à Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS), responsável pela convocação e aplicação das vacinas contra a covid-19, e à Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), de modo a reforçar esse pleito.

Já um grupo de alunos da Universidade de Fortaleza resolveu se dirigir à SMS para tentar alguma previsão de imunização, mas sem sucesso. Guilherme Lopes, de 21, anos e aluno do 9º semestre de medicina afirmou que foi informado apenas para esperar o chamado pela lista.

“Estaremos em contato direto com o ambiente hospitalar e pacientes, correndo grande risco de sermos infectados com a Covid-19 e ainda levarmos esse vírus para nossos familiares, que em muitos casos, também fazem parte do grupo de risco - comorbidades, e que ainda não completaram as 2 doses da vacina”, diz.

Secretaria diz que estagiários serão vacinados com população geral

Em nota, a SMS, informou que, pelo número reduzido de doses, "os estagiários serão contemplados na vacinação da população em geral", que se iniciou neste domingo (6).

O órgão informou ainda que, para receber o imunobiológico, o cidadão deve comprovar que se enquadra nos critérios normativos vigentes e definidos através da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB-CE), cujos critérios são seguidos pela Prefeitura

No que se refere aos trabalhadores da saúde, já são mais de 114 mil vacinados com a primeira dose, incluindo internos e concludentes do último ano dos cursos da saúde, seguindo os critérios de pactuação em CIB e sem reajuste de meta para que, em cada semestre, novos estudantes sejam contemplados.

Indignação com o plano de vacinação

Samara (nome fictício criado a pedido da fonte que não quer ser identificada), relata indignação e preocupação com o plano de vacinação da Prefeitura de Fortaleza. O grupo que espera desde janeiro, foi classificado como primeira fase no plano, no entanto, até agora não foram chamados, mesmo atendendo o público nas unidades de saúde.

Como agora a lista de vacinação vai chamar por idade, e não por prioridade, e há duas semanas de começarem a atuar em hospitais, a angústia desses alunos aumentou.

O que eu não entendo é como eles [Secretaria de Saúde de Fortaleza] podem passar para outras fases e passar para uma fase tão avançada e, simplesmente, deixar os outros que ficaram para trás. Como se o nosso direito valesse menos do que dos outros", explica.

Samara e outros colegas do mesmo curso foram até a SMS em busca de mais informações sobre o novo plano de vacinação e, segundo ela, entender porque eles, antes classificados na primeira fase, ainda não foram chamados. O grupo informou que conseguiu conversar com a secretária de saúde, Ana Estela Leite.

Conforme explica Samara, a secretária afirmou que a pasta "não tinha mais doses de vacina para profissionais de saúde", que a pasta já havia cumprido a meta de vacinação desses profissionais, e que "a vacinação vai ser por idade, porque eles já bateram as metas que eles tinham que bater".

Ela ainda disse que os profissionais de saúde passaram um ano sem vacinação, trabalhando apenas com equipamentos de proteção individual, sendo que, infelizmente, nessa época, não tinha nem vacina. Então, eles não tinham outra opção. E nós temos. Nós temos uma opção segura, que é a vacina, uma opção mais segura, que infelizmente está sendo negada para nós"

Vacinação em Fortaleza

Em Fortaleza, os grupos prioritários da primeira, segunda, terceira e quarta fases receberam 992.912 doses da vacina, aplicadas entre 18 de janeiro e 4 de junho. Com o início da vacinação geral, esse número ultrapassou 1 milhão neste domingo.