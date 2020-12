Árvore de grande porte cai sobre táxi e bloqueia trânsito da Avenida José Bastos, no bairro Damas

Uma árvore de grande porte caiu sobre um táxi, na manhã desta sexta-feira (11), na Avenida José Bastos, no bairro Damas. O motorista sofreu escoriações leves nas mãos e em um dos braços, e em seguida, comerciantes o tiraram do carro. Por causa do fato, o trânsito do local está bloqueado.

De acordo com o motorista, Francisco Antônio Cruz de Mendonça, de 42 anos, ele faz parte de uma cooperativa de Quixadá e veio à capital cearense fazer uma corrida, para deixar quatro passageiros. No momento em que trafegava na avenida, no sentido Centro, a árvore caiu sobre o táxi. Quando houve o acidente, ele já havia deixado as pessoas nos locais de destino e estava sozinho.

"Estava indo ao Centro buscar umas encomendas, e depois voltaria para casa. Os comerciantes da região me ajudaram a sair do carro", afirmou Francisco Antônio, queixando-se de dores nas mãos e em um dos braços.

O tenente Roberto Silva informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h30 para retirar a árvore do local. "Estamos trabalhando para tirá-la do meio da avenida. Acreditamos que em uma hora e meia o trânsito não estará mais bloqueado", disse.