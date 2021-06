Aquiraz tem "arraiá" da vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 44 a 59 anos

A vacinação contra a Covid-19 em Aquiraz segue para pessoas pertencentes à faixa etária de 59 a 44 anos, além de profissionais da Saúde e Educação, nesta terça-feira (15) e na quarta (16). A programação, no município da Região Metropolitana de Fortaleza, foi batizada de "Arraiá da Saúde".

Serão dois pontos de vacinação abertos, das 9h às 16 horas (ver abaixo). As pessoas do público geral devem apresentar o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço.

Já os profissionais da Educação precisam apresentar, além do documento oficial com foto e o comprovante de endereço de Aquiraz, um contracheque ou a carteira de trabalho.

O Município ampliou a vacinação para o público geral no último dia 10 de junho. Na primeira etapa, foram contempladas as pessoas de 59 a 45 anos.

Serviço

ARRAIÁ DA SAÚDE EM AQUIRAZ

Quando: terça-feira (15), das 9h às 16h

Onde: Escola Ernesto Gurgel Valente

Público-alvo: pessoas de 59 a 44 anos

Quando: quarta-feira (16), das 9h às 16h

Onde: Escola Ernesto Gurgel Valente

Público-alvo: Trabalhadores da Saúde e trabalhadores da Educação (superior, médio e fundamental)