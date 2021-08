Anvisa confirma segundo caso de Covid-19 em tripulação de navio atracado em Fortaleza

Um segundo tripulante do navio Pretty Lady, atracado no Porto do Mucuripe desde o último dia 7, testou positivo para Covid-19 na noite dessa quarta-feira (18). O homem passou mal, foi retirado da embarcação em alto-mar por uma lancha e levado à UPA da Praia do Futuro, onde recebeu o diagnóstico da doença.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o restante da tripulação passou por testes na data de ontem e os resultados são aguardados.

Antes de chegar ao Ceará, a embarcação - que transportava uma carga de cimento - passou por Lagos, na Nigéria.

O primeiro caso foi confirmado no último dia 13, quando o navio seria desatracado. Porém, no momento em que a embarcação estava sendo afastada, um dos tripulantes teve sintomas de AVC. Ele também apresentava sinais compatíveis de Covid-19.

A Anvisa autorizou o desembarque dele para atendimento de emergência, que constatou via exame RT-PCR a contaminação pelo coronavírus.

Nova quarentena

Com o recente caso positivo, a quarentena de 14 dias que havia começado após o primeiro teste foi zerada. Assim, o navio iniciou nessa quarta a contagem de mais duas semanas com operações suspensas para que a Anvisa monitore os 23 tripulantes.