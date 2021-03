Animal silvestre, veado-campeiro é resgatado pela Polícia em Redenção

Um veado-campeiro foi resgatado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no município de Redenção na manhã desta terça-feira (9). O animal silvestre estava na localidade de Gurguri quando foi avistado.

O Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) foi acionado por uma mulher que viu o animal. Na ocorrência, o bicho foi encaminhado até uma médica veterinária por uma Composição da 1ª Companhia. A profissional, durante o atendimento, constatou que o veado-campeiro estava saudável.

O animal, em seguida, foi levado até o criadouro de um Parque Ecológico em Fortaleza. A unidade é licenciada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Corporação ressalta que a população acione o BPMA por meio do telefone 190 caso observe um animal silvestre fora do meio. O resgate do animal será feito pelos agentes, que o encaminharão a um local seguro.