Alunas cearenses vencem prêmio mundial da Apple: 'chance de mostrar às meninas que elas conseguem'

O Ceará teve pelo menos dez jovens contemplados internacionalmente com o Prêmio Swift Student Challenge, da Apple. O Brasil teve 90 dos 350 estudantes premiados no mundo inteiro. Desse total, as cearenses Maria Kellyane Nogueira e Renata Faria são as duas únicas mulheres do grupo, conforme curadoria feita pela mentora de desenvolvimento de software do Apple Developer Academy, Gabriela Bezerra.

Segundo explica a profissional atuante em Fortaleza, a falta de uma lista oficial divulgada pela empresa Apple faz com que o acompanhamento se torne mais difícil. “Do que nós sabemos, foram dez, mas pode ter sido mais”, detalha.

Dentre os dez vencedores do Estado, três são da Universidade Federal do Ceará (UFC) e os outros sete dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCEs) de Fortaleza e de Maracanaú.

Gabriela Bezerra Mentora de Desenvolvimento de Software Quando algum dos nossos alunos do Apple Developer Academy são selecionados pela Apple para ganhar esse prêmio, ficamos muito felizes. Isso traz reconhecimento internacional para o currículo e para a futura carreira de cada um deles.

A premiação faz parte da Worldwide Developers Conference (WWDC), a conferência anual de desenvolvedores da Apple. Os vencedores de 35 países foram anunciados no início deste mês, incluindo alunos de instituições públicas e privadas.

A iniciativa busca estimular os jovens a desenvolver projetos de aplicativos utilizando a linguagem de programação desenvolvida pela Apple, chamada Swift. Os inscritos recebem o prazo de duas semanas para criar o projeto.

Tetracampeã da premiação

Legenda: Por conta da pandemia, a Apple modificou o evento para formato remoto, enviando brindes aos vencedores e um ano de associação ao Apple Developer Program Foto: Arquivo pessoal

Para a recém-formada em Sistemas e Mídias Digitais da UFC, Renata Faria, 24 anos, a quarta premiação da Apple veio como uma surpresa. “Pela quarta vez, parece muito mentira. Se me perguntasse 5 anos atrás que eu ia ganhar 4 prêmios, eu não ia acreditar”, compartilha.

Apesar de ter vencido em 2017, 2019 e 2020, não esperava ganhar neste ano já que teve pouco tempo para se dedicar ao projeto como nos outros anos.

Renata Faria Tetracampeã na premiação É uma área que tem muito homem e poucas referências femininas. Eu vejo esse prêmio como uma chance de mostrar para outras meninas que elas conseguem também: ‘olha, você consegue, vai, não desiste.

Por isso, apesar das dificuldades, desenvolveu um trabalho que ensina aos jovens a realizarem testes unitários de maneira simplificada, mecanismo necessário para ser realizado após o desenvolvimento de um software. O teste é responsável por classsificar se o software está em bom funcionamento.

Após já ter viajado em 2017 e 2018 aos Estados Unidos com tudo pago pela Apple, vê felicidade mesmo na premiação modificada durante a pandemia para o modelo remoto. Para ela, a vitória representa uma consquista também para as outras mulheres.

Construindo da própria história

Legenda: Projeto da jovem Maria buscou criar ferramentas a fim de ajudar idosos portadores de Alzheimer a ficarem mais confortáveis nos seus lares Foto: Arquivo pessoal

No caso da estudante de Engenharia da Computação do IFCE Maracanaú, Maria Kellyane Nogueira, 23 anos, a premiação em 2021 representou sua segunda conquista na competição. Tendo participado também em 2020, foi contemplada com a premiação em ambos os anos.

Na segunda edição, sua proposta foi ensinar dicas de design de Interiores para ajudar idosos portadores de Alzheimer a ficarem mais confortáveis nos seus lares. “Me senti muito feliz, muito honrada. Querendo ou não, é um reconhecimento do meu trabalho”, aponta.

No entanto, a vivência pessoal trouxe uma carga a mais pela conquista. Tendo uma avó com a doença, recebe o prêmio com um forte peso simbólico e sentimental.

Maria Kellyane Estudante de engenharia da computação Tornei o meu projeto mais pessoal, tirado de experiências próprias. Conseguir utilizar a tecnologia para solucionar esse problema teve um significado pessoal para mim, de que a gente pode transformar as nossas lutas em vitórias.

Primeira experiência na premiação

Legenda: O estudante de Engenharia de Computação do IFCE, David Augusto, se surpreendeu ao ser contemplado pela premiação ao se inscrever pela primeira vez na competição Foto: Arquivo pessoal

Já para o estudante de Engenharia de Computação do IFCE, David Augusto, 25 anos, a premiação foi uma novidade. Sendo a primeira vez que se inscreveu, foi com surpresa que recebeu o resultado. O seu projeto buscava ensinar crianças sobre os planetas e os nomes deles de uma forma divertida.

David Augusto Integrante do programa Apple Developer Academy Foi uma surpresa incrível, tem pouco tempo para pensar em uma ideia e criar ela. Estava muito feliz de só ter conseguido submeter o meu projeto. Fiquei muito feliz, senti que era capaz de fazer tudo naquele momento.

O resultado veio também como uma alegria, uma vez que havia considerado desistir durante o seu processo de elaboração. “Mas me esforcei um pouco mais, consegui finalizar meu projeto e enviar, e então foi uma experiência só de ter participado. Aprendi muito”, conclui.

Premiação da Apple

Até 2019, a premiação custeava as passagens para o evento da Apple nos Estados Unidos. Com a pandemia, os vencedores do Swift Student Challenge receberam moletons exclusivos da WWDC21, assim como um conjunto de distintivos personalizados e um ano de associação ao Apple Developer Program. Dentre a lista de vencedores do Ceará, estão:

Maria Kellyane Nogueira: IFCE Maracanaú, Ciência da Computação

Albert Rayneer Queiroz: IFCE Maracanaú, Ciência da Computação

Ronaldo Apoliano Gomes: IFCE Maracanaú, Ciência da Computação

Alcides Junior: IFCE Fortaleza, Engenharia da Computação

Rodrigo Matos Aguiar: IFCE Fortaleza, Engenharia da Computação

Paulo Rubem Oliveira Uchôa Junior: IFCE Fortaleza, Engenharia da Computação

David Augusto de Souza Silva: IFCE Fortaleza, Engenharia da Computação

Samuel Sales Furtado: UFC, Engenharia da Computação

José João Silva Nunes Alves: UFC, Engenharia da Computação

Renata Faria: UFC, Sistemas e Mídias Digitais

