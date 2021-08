Abastecimento de água será suspenso em Aquiraz, na Grande Fortaleza, na próxima terça-feira (24)

O injetamento da nova rede de distribuição de água na localidade de Machuca beneficiará três mil moradores da região. Para realizar os serviços, a Cagece investiu cerca de R$ 800 mil. Foram instalados 21 mil metros de tubulações e realizadas 450 novas ligações.

Além disso, com um investimento de R$ 40 mil, a companhia vai remanejar 300 metros de tubulações no Centro da cidade para facilitar as manutenções na rede.

Atualmente, a tubulação está instalada a uma profundidade que exige a mobilização de grande estrutura e maquinário para manutenção.

Será feito, também, a setorização do sistema, possibilitando que apenas uma área seja impactada durante esse tipo de manutenção, diminuindo, assim, o impacto de desabastecimento temporário para a população em trabalhos futuros.