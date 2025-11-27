Zanocelo projeta jogo contra Cruzeiro e alerta: 'É um jogo que a gente leva como uma final'

Sem tempo para lamentar a derrota para o Mirassol nesta segunda-feira (24), Vinícius Zanocelo concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (27) em coletiva de imprensa no CT de Porangabuçu. O volante projetou sobre a importância do jogo decisivo contra o Cruzeiro neste sábado (29), às 21 horas na Arena Castelão, respondeu se vive seu melhor momento na carreira, se fica no Alvinegro próximo ano e falou sobre a parceria com Dieguinho no meio-campo.

É um jogo que a gente leva como uma final, como todos os outros que a gente levou. Claro que é de uma importância muito grande, porque a gente pode tá aí a três pontos de estabelecer o nosso objetivo principal. Então, realmente é um jogo de extrema importância, que a gente vai trabalhar muito nesses dias que faltam para ele, para que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com com os três pontos Vinícius Zanocelo Sobre a partida contra o Cruzeiro

MELHOR MOMENTO NA CARREIRA E SE FICA NO CEARÁ PARA 2026

O jogador que está emprestado pelo Santos até o fim de 2025, é um dos pontos altos dessa reta final a desejar da equipe. Seguro defensivamente e acertivo na saída de bola, tendo sido elogiado pelo treinador Léo Condé em entrevistas coletivas, o atleta ainda tem permanência incerta para a próxima temporada.

"O que eu posso dizer assim que eu tô muito feliz aqui, como eu disse na pergunta anterior, tô muito adaptado, me sentindo em casa, com uma sintonia com um clube, acho que eh que eu nunca tive com um outro clube. Eu tenho até uma tatuagem que fala "um dia por vez". Eu tô pensando dia após dia. É pensar hoje, fazer um bom treino, amanhã terminar essa preparação e sábado fazer um grande jogo. E, se Deus quiser, conquistar nossos objetivos e deixar para 2026 depois desses objetivos estarem completos". Zanocelo Sobre se fica no Ceará para 2026

A boa fase do médio é tanta que, segundo o próprio, acredita viver seu melhor momento na carreira. Ainda jovem, tendo 24 anos, Zanocelo já viveu diversas experiências mesmo com pouco tempo de carreira. Com passagens na base por Ponte Preta e Ferroviária e comprado pelo Santos muito novo, inclusive tendo sido convocado pela Seleção Brasileira de base, o atleta também teve passagem apagada pelo Fortaleza em 2023 e estava há duas temporadas no Estoril Praia de Portugal, antes de acertar com o Vovô no meio do ano.

"Eu acho que eu tive uma época, o meu segundo ano de Santos foi muito bom, assim, eu acho que eu tive quase 60 jogos no ano, mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu acho que sim, eu acho que é a melhor fase que eu venho vivendo, né, na no futebol. Eu tive eh um período muito bom em Portugal também, que eu já tava mais maduro. Teve essa época no Santos que, eu lembro que eu fiz seis meses que eu tinha seis gols até em seis nos seis primeiros meses do ano. Então, foi realmente uma época muito boa. Mas como eu disse, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje dentro de campo. Talvez hoje eu esteja mais completo taticamente, fisicamente mais completo. Então, sim, eu acho que é é o meu melhor momento e é o momento que o que eu posso dizer que é o mais feliz que eu que eu venho vivendo na na minha carreira é agora", comentou o volante de 24 anos.

PARCERIA COM DIEGUINHO

Titular absoluto do Ceará desde o jogo contra o Vitória na 26ª rodada da Série A , tendo desbancado Fernando Sobral, Richardson e Lourenço, o volante também falou da parceria com Dieguinho. Rasgando elogios ao companheiro de meio-campo, Vinícius comentou sobre a habilidade do destaque do Ceará na temporada. Além disso, ressalta que os jogadores estão unidos para garantir a permanência do Alvinegro na elite nacional.