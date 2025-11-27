Diário do Nordeste
Cruzeiro vai jogar com força máxima contra o Ceará; veja provável escalação

Os times se enfrentam nesta sábado (29), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota e Daniel Farias jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:15)
Jogada
Legenda: Principal destaque do Cruzeiro, Kaio Jorge é o artilheiro da Série A de 2025 com 21 gols
Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Cruzeiro planeja utilizar força máxima contra o Ceará no próximo sábado (29), às 21h, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A. Com chance de assumir a vice-liderança em caso de vitória, o time mineiro tem apenas uma baixa e promete escalar todos os titulares para buscar uma vitória.

O único desfalque do técnico português Leonardo Jardim é o volante Lucas Romero, suspenso. Com 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão, a maior sequência invicta do torneio, o clube também sonha em entrar na briga pelo título com Palmeiras e Flamengo, apesar da probabilidade mínima.

Isso porque na classificação, a Raposa está na 3ª colocação, com 68 pontos, atrás do Flamengo, que tem 75, e do Palmeiras, com 70. O contraponto é que essa dupla já atuou na rodada, deixando então o Cruzeiro com uma partida a menos e a chance de subir uma posição se vencer a partida.

Deste modo, a provável escalação celeste no esquema 4-4-2 apresenta: Cássio; William, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

No 1º turno, no entanto, a equipe foi surpreendida em casa no confronto. Com um Mineirão lotado, sendo líder do Brasileirão, perdeu de virada para o Ceará por 2 a 1, no dia 27 de julho.

