Mirassol x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Longe do seu torcedor, o Ceará tenta recuperar o caminho das vitórias diante do Mirassol-SP, nesta segunda (24), às 19h, pela 35ª rodada do Brasileirão. Enquanto o time paulista já garantiu sua vaga na Libertadores, o Vozão quer chegar nos 45 pontos para garantir sua permanência e, quem sabe, brigar por outras situações nos últimos jogos. O confronto acontece no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo.

Veja também Jogada Com um a menos desde os 4 minutos após expulsão de Vina, Ceará perde para o Inter no Castelão Jogada Pontuação da permanência aumenta após resultados da 34ª rodada da Série A; veja projeção Jogada Ceará não terá Vina e Pedro Raul contra Mirassol; veja desfalques, dúvidas e retornos

A derrota para o Internacional, por 2 a 1, dentro de casa, foi um “banho de água fria” nos mais de 46 mil torcedores presentes na Arena Castelão, na última rodada. O resultado negativo quebrou sequência de três jogos sem derrota na competição que tinha o time de Léo Condé. Na reta decisiva da Série A, o Alvinegro encara as equipes que figuram o G-4, além de Mirassol, tem Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

Com cem anos de história completados neste mês de novembro, o Mirassol confirmou sua classificação para a Libertadores de 2026. O feito histórico para o Leão Caipira foi conquistado na última partida, depois do empate com o Santos, em 1 a 1, na Vila Belmiro, e a sequência da rodada 34. O time de Rafael Guanaes chegou aos 60 pontos na competição, com 16 vitórias, 12 empates e 6 derrotas.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO E A SEQUÊNCIA COMPLICADA

De olho em chegar nos 45 pontos, o Ceará tem baixas no time titular para o compromisso desta noite. Expulso diante do Internacional, Vina não enfrenta o Mirassol, enquanto Pedro Raul cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Os desfalques podem fazer o comandante alvinegro adotar estratégia parecida ao que fez diante do Corinthians, em Itaquera.

Além das baixas, Léo Condé teve apenas dois treinos antes da viagem para São Paulo. Contra o Inter, o Vovô atuou a partida toda com um jogador a menos, o que gerou desgaste ainda maior para os atletas que atuaram. Uma peça que volta a ser opção é o lateral-direito Rafael Ramos, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo.

O Ceará tem o 6º melhor aproveitamento (33,3%) fora de casa no Brasileirão. A equipe somou 17 pontos em 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas quando atuou longe de casa. Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo e Corinthians foram vítimas do Vovô quando atuaram como mandante nesta Série A.

Com 32 gols marcados na primeira divisão, Léo Condé não terá seu artilheiro, Pedro Raul, que deixou sua marca em dez ocasiões. Galeano vem na cola com sete tentos assinalados, seguido por Pedro Henrique que tem quatro.

MIRASSOL QUER GARANTIR O G-4

O técnico Rafael Guanaes deve manter a escalação das duas últimas partidas, quando venceu o Palmeiras e ficou no empate com o Santos. A única baixa é a do volante Hugo Moura, que tomou o terceiro amarelo e desfalca a equipe paulista. O time mirassolense teve quatro dias de preparação para o duelo dentro de casa.

O Leão Caipira tem o terceiro melhor ataque no Campeonato Brasileiro com 55 gols feitos em 34 jogos. O lateral-esquerdo Reinaldo é o artilheiro na Série A com 12 gols, seguido por Chico da Costa e Negueba que têm 6 bolas na rede cada. A lista ainda tem Gabriel, Cristian, Edson Carioca e Alesson, que marcaram quatro vezes no Brasileirão.

Um dos melhores mandantes na Série A, o Mirassol ainda não perdeu dentro do Maião. Até aqui foram 17 partidas, com 11 vitórias e 6 empates e um saldo de 36 gols marcados e 14 sofridos. O time paulista tem o quinto melhor aproveitamento (76,5%) na competição quando jogou com o apoio de sua torcida.

O Mirassol tem uma das menores folhas salariais deste Brasileirão e será o 32º time brasileiro a disputar a Libertadores. Com o empate em 1 a 1 diante do Santos, o Leão Caipira abriu 14 pontos de vantagem do São Paulo, primeiro time fora do G-7 e, por isso, não pode mais ser alcançado pelo tricolor paulista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho, Gabriel e Negueba; Alesson e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano e Fernandinho (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | MIRASSOL X CEARÁ

Local: José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol-SP

Data: 24/11/25 (segunda-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Árbitro Assistente 2: Luís Carlos de França Costa (RN)

Quarto Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ)