Zagueiro Marcelo Benevenuto está regularizado pelo Fortaleza

Marcelo Benevenuto já está regularizado e poderá atuar pelo Fortaleza. O zagueiro de 29 anos estava emprestado ao Criciúma. O atleta tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026.

O atleta está com uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita e vai seguir o tratamento na capital cearense.

O Tricolor do Pici utilizou de cláusula contratual para reivindicar o retorno do atleta, que será o quinto zagueiro da equipe.

O Fortaleza volta a campo no sábado (13), a partir das 16h (de Brasília). A equipe, que acaba de demitir o técnico Renato Paiva, vai enfrentar o Vitória. O duelo será na Arena Castelão.