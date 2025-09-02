Diário do Nordeste
Zagueiro Marcelo Benevenuto está regularizado pelo Fortaleza

Jogador de 29 anos estava emprestado ao Criciúma

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:16)
Jogada
Legenda: Zagueiro Marcelo Benevenuto.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Marcelo Benevenuto já está regularizado e poderá atuar pelo Fortaleza. O zagueiro de 29 anos estava emprestado ao Criciúma. O atleta tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026. 

O atleta está com uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita e vai seguir o tratamento na capital cearense. 

O Tricolor do Pici utilizou de cláusula contratual para reivindicar o retorno do atleta, que será o quinto zagueiro da equipe.

O Fortaleza volta a campo no sábado (13), a partir das 16h (de Brasília). A equipe, que acaba de demitir o técnico  Renato Paiva, vai enfrentar o Vitória. O duelo será na Arena Castelão.

Zagueiro Marcelo Benevenuto está regularizado pelo Fortaleza

