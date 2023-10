Vojvoda tem aproveitamento positivo comandando o Fortaleza em torneios internacionais; veja números

Desde que chegou ao Fortaleza, o treinador Juan Pablo Vojvoda acumula marcas positivas no comando do Tricolor do Pici. O argentino levou o time para sua primeira Libertadores da América e, desde então, tornou o Leão presença constante em competições internacionais. O maior feito veio nesta semana, com a conquista da vaga inédita para a final da Copa Sul-Americana de 2023. Os resultados são possíveis graças ao bom desempenho e aproveitamento positivo do técnico no comando da equipe, especialmente nos torneios continentais.

FORTALEZA ESPORTE CLUBE FINALISTA DA CONMEBOL SUDAMERICANA 2023!



SIM, MEUS AMIGOS E AMIGAS! COMPARTILHE, CURTA, COMENTE, SALVE, CHORE, BEIJE A TELA, PORQUE ESSE POST É HIS-TÓ-RI-CO!#FortalezaEC #Sudamericana pic.twitter.com/u4DtaS8kJp — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 4, 2023

Nos três anos de clube, Vojvoda já disputou três edições das duas principais competições do continente. Em 2022, logo na primeira participação do Fortaleza na Libertadores, o técnico levou o Fortaleza às oitavas do torneio, superando clubes de expressão na América do Sul como Alianza Lima, do Peru, e Colo-Colo, do Chile.

Já em 2023, na atual temporada, o Leão começou o ano na fase preliminar da Libertadores, mas caiu para o Cerro Porteño na última eliminatória antes da fase de grupos. Com isso, o time se classificou para a Sul-Americana, competição na qual está fazendo história após chegar à decisão, marcada para o próximo dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Ao todo, o treinador comandou o Leão em 24 partidas válidas pela Libertadores e pela Sul-Americana. Vojvoda conquistou 13 vitórias, cinco empates e teve apenas seis derrotas, conquistando 44 pontos dos 72 disputados e totalizando o aproveitamento de 61%.

Legenda: Vojvoda tem 61% de aproveitamento em competições internacionais no comando do Fortaleza. Foto: Arte / SVM

VEJA OS JOGOS DE VOJVODA POR COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS:

Libertadores 2022

Fortaleza 1 x 2 Colo-Colo

River Plate 2 x 0 Fortaleza

Fortaleza 2 x 1 Alianza Lima

Fortaleza 1 x 1 River Plate

Alianza Lima 0 x 2 Fortaleza

Colo-Colo 3 x 4 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Estudiantes

Estudiantes 3 x 0 Fortaleza

Pré-Libertadores 2023

Deportivo Maldonado 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado

Fortaleza 0 x 1 Cerro Porteño

Cerro Porteño 2 x 1 Fortaleza

Copa Sul-Americana 2023

Fortaleza 4 x 0 Palestino

San Lorenzo 0 x 2 Fortaleza

Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida

Fortaleza 3 x 2 San Lorenzo

Estudiantes de Mérida 1 x 0 Fortaleza

Palestino 1 x 2 Fortaleza

Libertad 0 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Libertad

América-MG 1 x 3 Fortaleza

Fortaleza 2 x 1 América-MG

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 2 x 0 Corinthians

24 jogos; 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas; 61% de aproveitamento

