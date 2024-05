Erick Pulga treina com bola em último trabalho do Ceará antes de embarque para jogo da Série B

O Ceará realizou na manhã desta quarta-feira (8) o seu último treino antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Novorizontino na sexta-feira (10), pela Série B do Brasileirão. O time busca sua primeira vitória na competição.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, foram realizados um aquecimento coordenado por preparador físico e um trabalho tático com bola e deu ênfase aos conceitos de posicionamento, comandado pelo técnico Vagner Mancini.

Em fotos divulgadas pelo Ceará, foi possível ver o atacante Erick Pulga treinando com bola ao lado dos companheiros. Ele foi desfalque nas últimas três partidas por conta de uma lesão muscular na coxa.

O embarque para São Paulo acontece no final da manhã desta quarta-feira (8). Em solo paulista, o elenco do Ceará realizará um treino de apronto na próxima quinta-feira (9) no centro de treinamento do Mirassol.

Novorizontino e Ceará entram em campo na próxima sexta-feira (10), às 19h de Brasília, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), para disputar a quarta rodada da Série B do Brasileirão 2024.