Em duas horas, torcida do Fortaleza esgota ingressos como visitante para jogo final do Nordestão

A torcida do Fortaleza esgotou em duas horas, os ingressos destinados ao clube para a partida de volta pela final da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

De acordo com o CRB, o Tricolor de Aço tinha direito à 1.600 ingressos em dois setores visitante (Baixa Visitante (R$ 100,00) e Alta Visitante (R$ 200,00), ambos setores com meia entrada.

Ida no Castelão

A partida de ida da final será no Castelão, no dia 5, às 21h30. O Tricolor de Aço ainda divulgará os valores dos ingressos para o confronto como mandante.