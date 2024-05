CBF confirma horários e locais das finais da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira (30) as datas, horários e locais dos jogos de ida e volta da final da Copa do Nordeste 2024, que serão disputados entre Fortaleza e CRB.

FINAIS DA COPA DO NORDESTE 2024

05/06 (QUA) | Fortaleza x CRB | Castelão | 21h30

09/06 (DOM) | CRB x Fortaleza | Rei Pelé | 16h30

Legenda: Tinga em CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

Após a indefinição acerca do estádio que receberia a partida de volta, a CBF também confirmou o estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), como o palco do duelo. O Fortaleza será mandante no jogo de ida, na Arena Castelão.