Presidente da Federação Alagoana garante final do Nordestão no Rei Pelé: 'O que precisar, será feito'

O presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF), Felipe Omena Feijó, confirmou com exclusividade ao Diário do Nordeste que a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024, entre CRB e Fortaleza, será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

“O jogo será em Maceió. O que precisar ser feito, será feito. Existe uma divergência de informação nos laudos, que está sendo unificada já. Três laudos falam de capacidades diferentes, não por questões estruturais, mas sim por questões operacionais. Isso está sendo ajustado e o jogo será em Maceió”, disse Felipe à reportagem do Diário do Nordeste.

Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), também conversou com o Diário do Nordeste e confirmou que o CRB irá apresentar um novo laudo, atualizado, dentro do prazo previsto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Legenda: Lucas Sasha durante CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

O Diário do Nordeste também entrou em contato, na manhã desta terça-feira (28), com o presidente executivo do CRB, Mário Marroquim, e com o diretor executivo de futebol, Thiago Paes, que negaram que o estádio não possa receber a final da Copa do Nordeste 2024.

As dúvidas surgiram por conta de uma limitação de capacidade sofrida pelo estádio Rei Pelé para menos de 15 mil torcedores, que aconteceu em abril deste ano. Como a CBF exige uma capacidade mínima de 15 mil torcedores para o estádio da final da Copa do Nordeste, questionou-se se o Rei Pelé poderia ser palco da decisão.

As finais entre Fortaleza e CRB devem ser disputadas nos dias 5 e 9 de junho, segundo a tabela detalhada divulgada pela CBF. Os horários e estádios das partidas, porém, ainda não foram confirmados pela entidade.