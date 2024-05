Presidente do CRB nega que estádio Rei Pelé não possa receber final do Nordestão contra o Fortaleza

Após especulações de que o estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), não estaria apto para receber a final da Copa do Nordeste 2024, entre CRB e Fortaleza, a diretoria da equipe alagoana negou que o segundo jogo da disputa não possa acontecer no estádio.

O Diário do Nordeste entrou em contato, na manhã desta terça-feira (28), com o presidente executivo do CRB, Mário Marroquim, e com o diretor executivo de futebol, Thiago Paes, que negaram que o estádio não possa receber a final da Copa do Nordeste 2024.

Em entrevista exclusiva para o Diário do Nordeste, o presidente do CRB, Mário Marroquim, disse que informação está equivoca ou 'mal intencionada'.

Legenda: Tinga em CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

As dúvidas surgiram por conta de uma limitação de capacidade sofrida pelo estádio Rei Pelé para menos de 15 mil torcedores, que aconteceu em abril deste ano. Como a CBF exige uma capacidade mínima de 15 mil torcedores para o estádio da final da Copa do Nordeste, questionou-se se o Rei Pelé poderia ser palco da decisão.

Para a direção do CRB, porém, não há dúvidas de que o jogo da volta da final do Nordestão 2024 será disputado de fato no estádio Rei Pelé, que tem capacidade total para pouco mais de 19 mil torcedores.

As finais entre Fortaleza e CRB devem ser disputadas nos dias 5 e 9 de junho, segundo a tabela detalhada divulgada pela CBF. Os horários e estádios das partidas, porém, ainda não foram confirmados pela entidade.