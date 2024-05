O que o Fortaleza precisa para ser líder do Grupo D e geral da Sul-Americana

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (29) contra o Sportivo Trinidense/PAR no Castelão, às 21 horas, em jogo pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana de olho em dois objetivos: a liderança do Grupo D e a geral entre todos os classificados.

Líder do Grupo D com 10 pontos, o Tricolor de Aço só depende de sí para garantir a liderança e ir direto para as Oitavas de Finais. No outro jogo do grupo, o Boca Juniors recebe o Nacional Potosí, em La Bombonera.

Com vitória:

Chega aos 13 pontos e se garante como líder do Grupo D, sem depender de outros resultados.

Com empate:

Chega aos 11 pontos e precisa torcer para o Boca Juniors não vença o Potosí, tirando um saldo de 6 gols de vantagem que o Fortaleza tem.

Com derrota:

Se mantém com 10 pontos e precisa torcer para que vencedor de Boca Juniors e Potosí não desconte o saldo de gols do Fortaleza de 6 gols. O Boca tem zero e o time boliviano -3.

Liderança geral

Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, o líder da classificação geral atuará sempre em casa no 2º jogo dos mata-matas. E o Fortaleza pode chegar a 13 pontos no Grupo D, mas tem concorrência pelo objetivo.

Hoje na classificação geral, o Leão está atrás de 7 clubes: Lanús (13 pontos), Athletico-PR (12 pontos), Racing/ARG (12 pontos), Bragantino (12 pontos), Always Ready (11 pontos), Racing-URU (11 pontos) e Universidad de Quito (11 pontos). Assim, o Tricolor precisa vencer, chegar aos 13 pontos e 'secar' os adversários para ser líder geral.

Veja todos os clubes que disputam a liderança geral com o Leão

Grupo A:

Always Ready (11 pontos) e Independiente Medellín (10 pontos)

Grupo B:

Universidad de Quito (11 pontos) e Cruzeiro (9 pontos)

Grupo C:

Belgrano (9 pontos)

Grupo E:

Athletico-PR (12 pontos) e Sportivo Ameliano (10 pontos)

Grupo F:

Racing-URU (11 pontos) e Corinthians (10 pontos)

Grupo G:

Racing-ARG (12 pontos) e Bragantino (12 pontos)