Caio Alexandre sonha com título da Sula e detalha chances de renovação: ‘muito bem encaminhada’

O volante Caio Alexandre, titular do Fortaleza e um dos destaques do Tricolor do Pici na classificação histórica para a final da Copa Sul-Americana 2023, participou ao vivo do programa Jogada 1º Tempo na Verdinha, na TV Diário e no YouTube nesta quarta-feira (4).

“Acho que até agora estou sem acreditar que a gente conseguiu esse feito, chegar nessa final histórica, na Sul-Americana, foi tão importante para a gente”, disse Caio no início de sua participação.

MOMENTO ESPECIAL E SONHO DE SER CAMPEÃO

O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite da última terça-feira (3), com gols de Yago Pikachu e Tinga, e carimbou a vaga histórica na final da Sul-Americana. Será a primeira vez que um nordestino disputará uma decisão do torneio.

Legenda: Pikachu marcou para o Fortaleza no início do 2º tempo Foto: KID JUNIOR / SVM

“Esse momento do Fortaleza é um momento especial, de alegria, felicidade, de chegar no clube e ver todos felizes, ver um processo que já vem de anos, a estrutura que a diretoria dá para o Fortaleza, que o clube hoje tem para passar para nós jogadores”, destacou.

O Leão enfrentará LDU ou Defensa y Justicia na final da Sul-Americana, no dia 28 de outubro, no Uruguai. “Eu quero muito ser campeão, marcar meu nome na história do clube. Eu acho que todos estão nesse pensamento”, completou Caio.

Legenda: Caio Alexandre em entrevista ao Jogada 1º Tempo Foto: Reprodução/TV Diário

RENOVAÇÃO COM O FORTALEZA

Caio Alexandre, de apenas 24 anos, não pertence ao Fortaleza. O jogador está emprestado ao Leão do Pici pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá. O jogador demonstra publicamente, porém, o desejo de permanecer em definitivo no Tricolor.

Legenda: Caio Alexandre comemora gol pelo Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

Caio Alexandre Jogador do Fortaleza Desde que a gente renovou já tinha uma cláusula de opção de compra do Fortaleza. Hoje eu fico na espera do presidente. Ele tem até dezembro para oficializar essa compra. Eu já falei para ele que a decisão é dele: ‘deixa até dezembro não, já adianta as coisas logo’. Acho que ele já tomou essa decisão, acho que as coisas estão muito bem encaminhadas.

“O Paz está com essa decisão, com a caneta. Ou ele joga a tinta ou não joga, mas ele sabe que vai jogar a tinta lá, ele não é bobo, mas vai dar certo. Estou esperando ele entrar em contato comigo. Quando ele der o ‘ok’, a gente começa a conversar”, completou.

VOLTA POR CIMA NA CARREIRA

A boa fase do Fortaleza é também motivo de alegria e satisfação pessoal para Caio Alexandre. O camisa 8 do Tricolor chegou ao Pici na última temporada e rapidamente ganhou espaço entre os titulares de Juan Pablo Vojvoda.

“Há um ano atrás eu vivi um dos piores momentos da minha carreira, no Canadá, sendo surpreendido por não jogar, não ser reconhecido, não viver momentos bons, não ter apoio de ninguém. Todo dia eu ajoelhava e pedia a Deus: ‘me leva para um lugar melhor’”, disse.

A oportunidade de vir para o Fortaleza foi única. O cara me disse: ‘você pode ir, mas só tem três meses’, e eram 15 jogos. Eu fiquei fora de três e falei: ‘tenho 12 para dar o meu melhor.’ Eu consegui jogar 12 e acabei renovando o contrato para ficar onde eu queria.

Em 2023, são 53 jogos, cinco gols e seis assistências. “Fazer essa temporada que eu estou fazendo é muito mérito de Deus estar colocando a mão sobre a minha vida, porque eu lembro que eu pedi isso para ele”, completou Caio Alexandre.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.