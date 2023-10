Fortaleza bate a marca de um milhão de torcedores presentes no estádio em 2023; veja números

A torcida do Fortaleza alcançou uma marca expressiva na atual temporada. O time tricolor no ano de 2023 atingiu o número de 1 milhão de torcedores nas arquibancadas, jogando em casa. O feito, até o momento, só foi alcançado por Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Fluminense.

Ao todo, a equipe disputou 63 partidas, por seis competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem média de 29.201 torcedores em 2023.

Ranking de público entre as divisões A e B em 2023

Entre as divisões A e B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ocupa, até o momento, a 6ª colocação. O clube cearense tem uma média de 32.002 na competição nacional e está atrás apenas de Flamengo (53.715), São Paulo (45.765), Corinthians (39.221), Palmeiras (38.425) e Bahia (37.022).

O maior rival, Ceará, ocupa a posição de número 15, com 23.331 de média.

Veja média de torcedores por campeonato em 2023:

Campeonato Cearense: 20.345

Copa do Nordeste: 17.741

Copa do Brasil: 29.203

Libertadores da América: 47.394

Sul-Americana: 37.811

Série A: 32.002

Esses dados foram retirados do portal “Srgoool”.

Legenda: Fortaleza bate a marca de um milhão de torcedores presentes no estádio em 2023 Foto: Kid Júnior/SVM

Ranking de público pagante em 2022:

1. Flamengo - 1.732.946 (39 jogos)

2. Corinthians - 1.361.945 (36 jogos)

3. São Paulo - 1.243.373 (39 jogos)

4. Palmeiras - 1.235.240 (37 jogos)

5. Fortaleza - 1.108.768 (36 jogos)

6. Atlético-MG - 982.340 (34 jogos)

7. Fluminense - 906.685 (36 jogos)

8. Cruzeiro - 868.757(28 jogos)

9. Ceará - 852.603 (33 jogos)

10. Athletico-PR - 690.403 (37 jogos)

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.