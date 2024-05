Dirigentes do Fortaleza exibem vans e carros que levarão elenco para Potosí; veja vídeo

Dirigentes do Fortaleza usaram as redes sociais para divulgar imagens dos veículos que serão utilizados pela delegação, no trajeto entre Sucre e Potosí (BOL), onde enfrenta o Nacional Potosí, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana, às 21 horas (horário de Brasília).

Executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa, usou as redes sociais para divulgar imagens dos veículos que serão utilizados pela delegação, no trajeto entre Sucre e Potosí (BOL).



📽️Bruno Costa

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, detalhou como será a viagem do time tricolor. No vídeo, o dirigente conta que serão 14 carros 4x4 que irão subir para a partida, em uma viagem de ‘aproximadamente três horas e meia’.

“A gente alugou vários carros 4x4, estamos há 2.700 metros de altitude, vamos para 4.090. Tem que ir de carro, porque se fosse de ônibus demoraria mais. Vamos subir no dia do jogo, aproximadamente umas três horas e meia de viagem. Os carros estão todos numerados” disse Marcelo Paz.

Com uma possível classificação antecipada em jogo, o clube tricolor investiu cerca de R$930 mil na logística para disputar seu primeiro duelo na altitude. A delegação viajou primeiro à Sucre, em voo fretado partindo de São Paulo.

Será a primeira vez na história do Tricolor do Pici que o clube disputará uma partida na altitude. Praticar esportes nessas condições pode afetar diretamente o desempenho dos atletas, com possíveis consequências, como: redução da capacidade aeróbica e da resistência dos atletas, diminuição da velocidade de recuperação entre sprints ou após esforços intensos e afeta habilidades cognitivas (tomada de decisão e coordenação).