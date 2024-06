Vojvoda lamenta chances de gols perdidas e avalia empate com o Atlético-MG: 'foi justo'

O Fortaleza ficou no empate contra o Atlético-MG em jogo do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes e Paulinho marcaram um para cada lado na noite deste domingo (23), na Arena MRV. O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do Tricolor e ressaltou dificuldades pelos desfalques do time.

"A ideia é ser um time que cria finalizações ao gol. O campo era difícil. Tivemos mais de dez finalizações. Tivemos chances concretas para fazer os gols. Estamos em um momento da competição em que há muitos desfalques. Somos um time que joga muito, que tem uma logística difícil. Mas acho que fizemos um bom primeiro tempo. Eles foram melhores no início do segundo tempo. Mas depois tivemos o controle", explicou.

"Foi um empate justo. Mas vou abrir minha conversa com os jogadores. Nós viemos a esse campo e não quero defender a todo momento, conseguir um gol por sorte. Acho que o Fortaleza teve méritos para conseguir o gol. É um clube que cresce no dia a dia e confio nos meus jogadores", completou.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Palmeiras em jogo da 12ª rodada do Brasileirão. O Duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: