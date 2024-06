Pedro Augusto denuncia ato racista em jogo do Fortaleza contra o Atlético-MG

Atleta do Fortaleza, Pedro Augusto denunciou um ato de racismo contra ele no jogo contra o Atlético-MG, na noite deste domingo (23), na Arena MRV. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP) registrou a ocorrência na súmula da partida. O documento explica que o ato ocorreu ainda no primeiro tempo do confronto válido pela Série A do Brasileiro.

O meia do Tricolor do Pici relatou ao árbitro da partida que foi chamado de "negro de m****" por Battaglia, volante argentino do time mineiro. Flávio Rodrigues registrou o relato do atleta do time cearense, mas ressaltou que o episódio não foi testemunhado pela equipe arbitral. Em 2024, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol já registrou 52 casos de racismo no futebol brasileiro.

"Informo que, aos 34 minutos do primeiro tempo, o jogador de número 28 da equipe visitante, Sr Pedro Augusto Borges da Costa, veio em minha direção relatando que o seu adversário de número 21, Sr. Rodrigo Andres Battaglia, havia o insultado de "negro de merda". Esclareço que este episódio não foi presenciado, tampouco ouvido pela equipe de arbitragem", escreveu o árbitro.

Legenda: Árbitro relata em suma ofensa racista sofrida por Pedro Augusto, do Fortaleza. Foto: Divulgação/CBF

No sábado, outro caso contra dois jogadores do Fortaleza foi registrado. Dessa vez, no Brasileiro de futsal. Os atletas Andson e Bob fora alvo de ofensas racistas e xenofóbicas durante a partida contra o Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pelo torneio nacional da modalidade. Os dois registraram boletim de ocorrência. Em nota, o clube repudiou os atos discriminatórios.

Fortaleza e Atlético-MG ficaram no empate sem gols. O próximo duelo do Leão do Pici será contra o Palmeiras, na Arena Castelão, nesta quarta-fera (26).