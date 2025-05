Vojvoda cita momento difícil do Fortaleza, mas celebra 1º objetivo alcançado na temporada

O Fortaleza cumpriu o primeiro objetivo estabelecido para a temporada. A equipe está nas oitavas da Libertadores. Apesar da derrota para o Racing, o clube conseguiu se classificar em segundo do Grupo E. O técnico Juan Pablo Vojvoda lembrou o momento difícil, mas celebrou a conquista e vai em busca de avançar ainda mais na competição.

"Sabemos que temos que cumprir objetivos. Sou um treinador consciente de que os resultados são parte importantíssima desse jogo. E, bom, o objetivo do Fortaleza é continuar na Copa Libertadores, e estamos na próxima fase. Isso continua, e o futebol é momento", destacou o treinador.

"Esse momento é ruim, é difícil, mas num momento difícil fizemos uma partida correta defensivamente e alcançamos um objetivo. E vamos com um sabor amargo pois perdemos a partida. Mas temos que parabenizar o adversário pelo feito e por ter conseguido também", completou o treinador.

O Tricolor do Pici tem cinco objetivos para esta temporada. O primeiro a ser cumprido foi no torneio continental, que era de pelo menos alcançar as oitavas da competição. Ainda falta brigar pelo título da Copa do Nordeste e garantir mais uma vaga em competição internacional através da Série A.

O Fortaleza volta a campo diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no domingo (1), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Campeonato Cearense: conquistar o título (Não cumpriu)

Copa do Nordeste: conquistar o título;

Copa do Brasil: chegar, no mínimo, às quartas de final; (Não cumpriu)

Brasileirão: garantir mais uma competição internacional;

Libertadores: chegar, no mínimo, às oitavas de final (Cumpriu).