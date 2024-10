Vojvoda cita falta de produtividade e erros durante derrota para o Grêmio pela Série A

Para o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, a baixa produtividade de chances criadas, somadas aos erros individuais durante a derrota para o Grêmio, na noite da última sexta-feira (4), resultaram em mais um placar adverso do Leão fora de seus domínios.

“Acho que foi um primeiro tempo onde o Fortaleza teve o controle de bola, mas devo dizer que o Grêmio também teve chances de gol. O Grêmio baixou suas linhas e o Fortaleza manejava a bola, mas com pouca profundidade e sem criar muitas chances. Acho que o segundo tempo seguiu como estava no primeiro tempo, o Fortaleza com posse, mas o Grêmio aproveitou as opções que tiveram. Cometemos erros e o pagamos com um gol que significou o 2x1 no placar e depois, em uma transição, o Grêmio conseguiu o 3x1” Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Esporte Clube

Para o comandante do Leão, durante o confronto, válido pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão, o Tricolor do Pici conseguiu ter o controle da bola durante a maior parte do jogo, porém, segundo ele, isso não significa que seus comandados tenham “jogado bem”. Mas, apesar da sequência abaixo nos últimos jogos disputados fora de casa, o Leão continua acreditando nas chances de conquistar o título da competição.

“Acho que hoje fizemos um jogo com bola, bom, mas faltou essa posse de bola, faltava a produtividade que se necessita quando temos bola. Acho que ter bola até a metade do campo ou mais, isso não significa que temos jogado bem. Temos uma boa posse, mas essa com essa posse não finalizamos com uma produtividade em relação à criação de chances de gol. Temos um bom elenco, uma boa qualidade dos nossos jogadores e um trabalho de muito tempo e continuaremos pelo mesmo caminho. Acreditando sempre”, afirmou Vojvoda.

O Fortaleza volta a campo daqui a 11 dias, no dia 16 de outubro, quando recebe o Atlético-MG na Arena Castelão pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. Nesse período entre os dois jogos, o Leão terá um longo período de preparação para o jogo contra o Galo.

*Sob supervisão de Denise Santiago.