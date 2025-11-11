Viúva de Godofredo Pepey denuncia chantagem por cérebro do ex-lutador

Mesmo morto, Godofredo Pepey está no centro de uma nova polêmica. Rose Gracie, empresária e filha de Rorion Gracie, um dos fundadores do UFC, teria enviado áudios chantageando a viúva, Samara Mello, para obter o cérebro do ex-lutador para fins de estudo. O caso foi revelado em vídeo publicado pelo advogado da viúva, Galdênio Santiago, nesta terça-feira (11).

Em vídeo divulgado na própria rede social, o advogado revelou que, em janeiro deste ano, a viúva levou o ex-lutador para uma clínica psiquiátrica. Lá, o ex-atleta ficou internado por três dias. Após a saída dele do local, com medicações prescritas, Pepey se recusou a tomar os medicamentos e chegou a rasgar a prescrição médica. A partir daí, relembra o profissional, a esposa passou a ser alvo de ameaça e agressões.

O lutador agrediu a companheira, com quem vivia na Flórida. Além disso, destruiu a casa, prendendo ela no próprio lar, e retirou o celular da vítima. A polícia prendeu o brasileiro após ter sido chamada por vizinhos do casal. Samara chegou a publicar imagens de como ficou o próprio rosto após a agressão.

Também no vídeo, Gaudênio Santiago revela que Samara tem sofrido após a morte do ex-marido. O advogado revela que ela tem sido pressionada a liberar o cérebro de Pepey para estudos.

"Agora Samara vive ameaça, chantagem e constrangimento de uma pessoa muito ligada ao esporte. E essa pessoa se chama Rose Gracie. Filha de Rorion Grace, um dos fundadores da UFC. Samara, no dia que Pepey foi preso, procurou Rose para ajudá-la. Não teve nenhuma ajuda. Rose Gracie prometeu proteção, só deu pressão psicológica. Ocorre que Rose Gracie tinha outros interesses em cima do atleta. Rose Gracie agora está cobrando de Samara uma autorização para que ela permita que o cérebro do Pepey seja estudado para interesses, segundo ela, da comunidade dos lutadores", afirmou o advogado.

A Encefalopatia Traumática Crônica (CTE) é um tipo de trauma na cabeça comum entre lutadores de MMA. Mesma patologia sofrida por Adilson Maguila, ídolo do boxe. Rose Gracie, além de empresária, é envolvida na conscientização sobre lesões cerebrais crônicas nos espsortes de combate.

"É óbvio que Samara não permitiu que o corpo do seu marido fosse violado, enviado para uma universidade para fins de estudo e pesquisa, de interesses particulares de Rose Gracie", afirmou o advogado que, em seguida, mostrou o que ele apontou como áudios de Rose.

"Óbvio que tem que ser estudado o cérebro dele. Isso é importante para os filhos dele para ter resposta, para entender. E tu vai achar que tu vai botar essa banca comigo, Samara? Pelo amor de Deus, eu vou ter que falar essa m**** publicamente e a tua vida vai virar o inferno. Quanto é que você quer para poder parar de encher o saco essa m****", teria afirmado Rose nos áudios publicados.

"Tu é doida, hein? Tu é doida. Pô, vamos resolver essa m**** logo de buenas, cara. Pô, para que essa chatice, cara? Eu vou ter que falar publicamente sobre isso. Eu vou te dar, Samara, até amanhã de manhã, 8 horas da manhã, para você decidir o que você quer fazer. Conversa com teus advogados até lá, tá?", finalizou a gravação.

MORTE DE PEPEY

O lutador cearense Godofredo Castro de Oliveira, mais conhecido como Godofredo Pepey, de 38 anos, foi encontrado morto no domingo (9), na prisão onde era mantido na Flórida, Estados Unidos. O falecimento aconteceu dias após o atleta ser julgado pela acusação de sequestro e violência doméstica contra a esposa, Samara Mello. Ele estava preso desde julho. A morte foi confirmada pelas autoridades norte-americanas.