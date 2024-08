Vídeo mostra árbitra chinesa com medalha após prova que deixou Rebeca Andrade fora do pódio

Em vídeo que circula nas redes sociais, a árbitra chinesa de ginástica Qiurui Zho, responsável pela banca da trave na final desta segunda-feira (5), é vista com a medalha da sua compatriota. A imgem aponta para a julgadora de olho nos detalhes e tirando foto com o artefato conquistado pela ginasta chinesa Yaqin Zhou.

Na final da trave da ginástica artística, a brasileira Rebeca Andrade ficou com o quarto melhor resultado: 13.933. A atleta ficou atrás, na visão da arbitragem da italiana Alice D'Amato, com 14.366, da chinesa Yaqin Zhou, que teve 14.100, e da outra representante da Itália Manila Esposito, com 14.000.

O vídeo que está circulando nas redes sociais mostra Qiurui Zho, chefe da banca de arbitragem da trave, com a medalha de prata e ao lado de membros da comissão técnica chinesa.

VEJA VÍDEO