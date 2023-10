Venda de ingressos exclusiva para torcedores do Fortaleza para Final da Sula começa na terça

A Conmebol iniciou nesta sexta-feira (13), as vendas de ingressos para a Final da Copa Sul-Americana, entre Fortaleza e LDU, no Estádio Domingo Burgueño, dia 28 em Maldonado, no Uruguai. Até o momento, os ingressos liberados são para o público geral, da categoria 2, pelo site da Conmebol. O Fortaleza divulgou que para o clube estão disponíveis 500 ingressos nesta categoria.

Os ingressos exclusivos para torcida do Fortaleza serão vendidos apenas na terça-feira (17), às 15h, também pelo site da entidade. Foram disponibilizados 3,5 mil ingressos para a torcida leonina, na categoria 3.

Podem ser comprados cinco ingressos por pessoa. Três categorias estão sendo comercializadas, sendo a terceira exclusiva para os clubes finalistas. São 3.500 para torcedores do Fortaleza e 3.500 para LDU. O setor que foi aberto nesta sexta-feira é para torcidas mistas.

Categorias

Categoria 1: USD 70 (R$ 356,50)

Categoria 2: USD 40 (R$ 204) / Público local (exclusivo com identidade uruguaia): USD 10 (R$ 50,00)

Categoria 3: USD 30 (exclusivo para clubes finalistas) (R$153,00)

Para a compra no site, o torcedor deverá se cadastrar utilizando o seu CPF. Os bilhetes devem estar identificados com os dados pessoais de cada um, já que são nominais e intransferíveis.

