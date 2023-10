Ingressos para jogo entre Fortaleza x LDU já estão disponíveis; veja valores e como comprar

Na tarde desta sexta-feira (13), a Conmebol divulgou os preços dos ingressos para a final da Copa Sul-Americana de 2023, entre Fortaleza e LDU, do Equador. A grande decisão da competição acontece no dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. De acordo com a entidade, os bilhetes estão divididos em três categorias e já podem ser adquiridos exclusivamente pela internet.

Os ingressos destinados somente para torcedores do Fortaleza são os da categoria 3, que compreendem os setores atrás dos gols do palco da final. Os 3.500 bilhetes disponíveis custam 30 dólares, aproximadamente R$ 153.

Os ingressos para os demais setores do estádio estão divididos nos preços de 70 dólares, na categoria 1 e 40 dólares, na categoria 2. Vale destacar que o torcedor do Fortaleza também poderá adquirir bilhetes em outros setores do estádio.

Para a compra no site, o torcedor deverá se cadastrar utilizando o seu CPF e só poderá adquirir, no máximo, cinco ingressos por cadastro. Os bilhetes devem estar identificados com os dados pessoais de cada um, já que são nominais e intransferíveis.

VEJA CATEGORIAS E VALORES: