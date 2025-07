Velório de Diogo Jota e André Silva tem a presença de jogadores e companheiros de time; veja fotos

O velório dos portugueses Diogo Jota, jogador do Liverpool, e de seu irmão André Silva, jogador da Penafiel, clube da segunda divisão do Campeonato Português, foi realizado neste sábado (5), em Gondomar, cidade portuária em Portugal. As vítimas foram encontrados mortos perto de Zamora, no noroeste da Espanha, depois que a Lamborghini onde estavam bateu em um trecho isolado da rodovia pouco depois da meia-noite de quinta-feira (3) e pegou fogo.

Legenda: Van Dijk, capitão do Liverpool, foi para o velório de Diogo Jota e André Silva. Foto: FILIPE AMORIM / AFP

Jogadores do Liverpool e da seleção portuguesa se juntaram a familiares e amigos para o funeral do companheiro de equipe, Diogo Jota, e de André Silva, dois dias após a morte dos irmãos. O capitão do clube inglês, Virgil Van Dijk, chegou com um arranjo floral vermelho no formato da camisa 20 de Jota, na cor branca. Andrew Robertson, também companheiro de time do jogador português, carregou um arranjo semelhante com a camisa 30 de André Silva.

Além disso, Rúben Neves e João Cancelo compareceram ao funeral um dia depois de jogarem pelo Al-Hilal na derrota para o Fluminense, em Orlando (EUA), pelo Mundial de Clubes. A dupla chorou durante um minuto de silêncio antes da partida das quartas de final. Neves, companheiro de Jota no Wolverhampton, ajudou a carregar o caixão.

Legenda: Bruno Fernandes, jogador da Seleção de Portugal e do Manchester United, esteve presente no velório de Diogo Jota. Foto: FILIPE AMORIM / AFP

O treinador da seleção portuguesa, Roberto Martínez, e companheiros da seleção de Portugal, como Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes, também estiveram presentes à cerimônia. "Estes são dias muito, muito tristes, como vocês podem imaginar", disse Martínez. "Mas hoje mostramos que somos uma família grande e unida. O espírito deles estará conosco para sempre", lamentou o técnico.

Legenda: Roberto Martínez, treinador de Portugal, no velório de Diogo Jota e André Silva Foto: FILIPE AMORIM / AFP

O Bispo do Porto, Manuel Linda, celebrou a missa de corpo presente. A igreja estava lotada, com dezenas de pessoas ouvindo a cerimônia pelos alto-falantes do lado de fora. Os caixões foram então levados para o cemitério ao lado da igreja, onde foram prestadas homenagens a familiares e amigos.