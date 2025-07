Cancelo e Rúben Neves choram em homemagem para Diogo Jota em Fluminense x Al-Hilal

A partida entre Fluminense e Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), pela Copa do Mundo de Clubes, registrou uma cena muito emocionante antes da bola rolar no estádio em Orlando, nos EUA. Durante a execução do minuto de silêncio em homenagem ao atacante português Diogo Jota, os companheiros de seleção portuguesa João Cancelo e Rúben Neves, ambos da equipe árabe, foram às lágrimas.

Os compatriotas demonstraram bastante emoção e posteriormente buscaram retomar o foco no jogo. A dupla, além de todo o elenco do Fluminense, entrou em campo com uma faixa preta nos uniformes.

Legenda: O lateral-esquerdo João Cancelo atuou com Diogo Jota pela seleção de Portugal Foto: reprodução / CazéTV

O telão da praça esportiva então exibiu uma imagem de Diogo Jota e do irmão e também jogador André Silva. Os dois morreram após acidente de carro na quinta (3), em uma rodovia na Espanha.

Nos bastidores, Rúben Neves e Diogo eram tidos como melhores amigos. Juntos, somaram 174 partidas entre Wolverhampton-ING, Porto-POR e a seleção. Já Cancelo atuou ao lado em 33 vezes.