Vasco terá quatro desfalques para duelo contra o Ceará no Brasileiro; veja quais

O Vasco terá alguns desfalques para o duelo contra o Ceará. O técnico Fernando Diniz não terá quatro atletas à disposição. Um jogador está suspenso e outros três estão entregues ao Departamento Médico. As equipes se enfrentam em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Hugo Moura está de fora do confronto por ter recebido o terceiro cartão amarelo e, por isso, vai cumprir suspensão automática. Outros três estão no Departamento Médico. O volante Jair, de 31 anos, torceu o joelho direito durante o jogo contra o Sport e não poderá mais atuar durante o restante da temporada.

Lucas Píton e Tchê Tchê também estão de fora da partida. Os dois deixaram a partida contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz explica a situação dos atletas.

"Os dois preocupam para o jogo. Quando um jogador tem que sair de um jogo, é porque preocupa para o duelo seguinte. O Píton teve uma entorse no tornozelo, que está bastante inchado e dolorido. Além disso, o jogo é próximo. E o Tchê Tchê também não deve jogar", afirmou o técnico.

"O Departamento Médico fez um trabalho incrível para tentar recuperar, ele estava se sentindo bem nos treinamentos... O Tchê Tchê nunca tinha tido lesão muscular na carreira. A gente foi todo mundo junto, tentando fazer o melhor sempre junto com o Tche Tche, a gente arriscou e, infelizmente, ele sentiu. Para o jogo contra o Ceará, ele não deve estar em condicão", completou.

Ceará e Vasco voltam a se enfrentar neste domingo (14), a partir das 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileiro. O duelo será em São Januário.