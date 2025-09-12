Antes de Vasco x Ceará, Fernando Diniz afirma: 'A virada de chave está acontecendo'

O Vasco despachou o Botafogo e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Agora, o grupo vai em busca de recuperação na Série A diante do Ceará. O técnico Fernando Diniz explica que o time tem evoluído e espera que o grupo não tenha queda de rendimento diante da equipe cearense e na sequência do campeonato.

“Não sei se (esse jogo) vai ser uma virada de chave. Acho que a virada de chave já está acontecendo. Temos feito jogos muito bons. Tivemos um decréscimo de performance no jogo contra o Juventude e contra o Corinthians. Fora isso, o time vinha performando bem. Aí fez um jogo bom contra o Botafogo, tinha feito aquela partida histórica contra o Santos, e a gente acabou penalizado por ter jogado muito bem. Sofremos um pouco nos dois jogos. Não soubemos absorver bem aquela vitória, mas conseguimos retomar rápido. Hoje fizemos outro bom jogo”, afirmou o treinador.

“Espero que tenhamos agora maturidade e seja consistente daqui para frente. Que a gente consiga manter a performance, gostar desse sabor da vitória e continuar tendo bons resultados”, completou.

A equipe carioca está em 15º na tabela, com 22 pontos, enquanto o Ceará é o 11º, com 26 somados. No primeiro turno, o Vovô superou o Gigante da Colina por 2 a 1, no Castelão. O novo confronto ocorre neste domingo (14), a partir das 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileiro.