Zagueira do Ceará, Emely avalia grupo no Campeonato Cearense: 'Equipes fortes e organizadas'

Emely Paixão, novo reforço do Ceará feminino, finalizou a primeira semana de atividades sob comando do técnico Erivelton Viana nesta sexta-feira (12). A zagueira, que já atuou pelo clube, avaliou o grupo das alvinegras no Campeonato Cearense.

"O nosso grupo é basicamente o mesmo do ano passado, com a adição do São Gonçalo. As equipes são fortes e muito organizadas, mas o pensamento é o mesmo, somar pontos e classificar da melhor forma para alcançarmos os objetivos dentro da competição", afirmou a jogadora de 23 anos, em entrevista ao portal do clube.

A defensora também comentou sobre a semana intensa de atividades.

“Nada que eu já não estivesse adaptada e também já conhecendo o trabalho do Erivelton (Viana) e Jaime (Nunes, preparador físico) fica mais fácil de realizar o que é pedido. Estamos bastante focados nessa parte física, técnica e tática, ajustando sempre os detalhes visando o campeonato", completou a jogadora.

FÓRMULA DE DISPUTA

Os sete clubes foram divididos em grupos por região. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed. Já o Grupo B é composto por R4, Hiroos Cariri e Movimenta.

As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, com o chaveamento da seguinte forma:

Grupo C: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B

Grupo D: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A

A Tabela Básica e o Regulamento Específico ainda serão divulgados pela entidade.