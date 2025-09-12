Diário do Nordeste
Zagueira do Ceará, Emely avalia grupo no Campeonato Cearense: 'Equipes fortes e organizadas'

Reforço, zagueira realizou primeira semana de atividades nas Meninas do Vozão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Emely, zagueira do Ceará, durante treinamento.
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

Emely Paixão, novo reforço do Ceará feminino, finalizou a primeira semana de atividades sob comando do técnico Erivelton Viana nesta sexta-feira (12). A zagueira, que já atuou pelo clube, avaliou o grupo das alvinegras no Campeonato Cearense.

"O nosso grupo é basicamente o mesmo do ano passado, com a adição do São Gonçalo. As equipes são fortes e muito organizadas, mas o pensamento é o mesmo, somar pontos e classificar da melhor forma para alcançarmos os objetivos dentro da competição", afirmou a jogadora de 23 anos, em entrevista ao portal do clube. 

A defensora também comentou sobre a semana intensa de atividades. 

“Nada que eu já não estivesse adaptada e também já conhecendo o trabalho do Erivelton (Viana) e Jaime (Nunes, preparador físico) fica mais fácil de realizar o que é pedido. Estamos bastante focados nessa parte física, técnica e tática, ajustando sempre os detalhes visando o campeonato", completou a jogadora.

FÓRMULA DE DISPUTA

Os sete clubes foram divididos em grupos por região. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed. Já o Grupo B é composto por R4, Hiroos Cariri e Movimenta. 

As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, com o chaveamento da seguinte forma: 

  • Grupo C: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B
  • Grupo D: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A
  • A Tabela Básica e o Regulamento Específico ainda serão divulgados pela entidade.

