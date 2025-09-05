Diário do Nordeste
Cearense Feminino: FCF define datas e fórmula da disputa em 2025

Sete equipes vão participar da competição

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Taça do Campeonato Cearense feminino.
Foto: Lucas Emanuel/FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou mais detalhes da 18ª edição do Campeonato Cearense de 2025. As sete equipes participantes e a diretoria da entidade definiram as datas em conselho técnico realizado nesta sexta-feira (5). A competição terá início no dia 27 de setembro, com encerramento em 15 de novembro. 

FÓRMULA DE DISPUTA

Os sete clubes foram divididos em grupos por região. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed. Já o Grupo B é composto por R4, Hiroos Cariri e Movimenta. 

As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, com o chaveamento da seguinte forma: 

  • Grupo C: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B
  • Grupo D: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A

A Tabela Básica e o Regulamento Específico ainda serão divulgados pela entidade.

