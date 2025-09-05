Cearense Feminino: FCF define datas e fórmula da disputa em 2025

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou mais detalhes da 18ª edição do Campeonato Cearense de 2025. As sete equipes participantes e a diretoria da entidade definiram as datas em conselho técnico realizado nesta sexta-feira (5). A competição terá início no dia 27 de setembro, com encerramento em 15 de novembro.

FÓRMULA DE DISPUTA

Os sete clubes foram divididos em grupos por região. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed. Já o Grupo B é composto por R4, Hiroos Cariri e Movimenta.

As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, com o chaveamento da seguinte forma:

Grupo C: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B

Grupo D: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A

A Tabela Básica e o Regulamento Específico ainda serão divulgados pela entidade.