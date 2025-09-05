Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Elas na Jogada #111: Maria Helena, única mulher delegada de partida na Série A de 2025

Confira o episódio desta semana

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maria Helena, única mulher delegada de partida na Série A de 2025.
Foto: Divulgação/TVD

O Elas na Jogada desta semana recebe Maria Helena. Ela é funcionária da Federação Cearense de Futebol desde 2010 e é a única mulher a exercer a função de delegada de partida na Série A de 2025. 

Além de muito futebol, a profissional falou da história de vida que perpassa pelas lutas contra o racismo, sobre afro-empreendedorismo e muito mais. 

CONFIRA O EPISÓDIO COMPLETO:

Assuntos Relacionados

Jogada

Cearense Feminino: FCF define datas e fórmula da disputa em 2025

Sete equipes vão participar da competição

Crisneive Silveira Há 59 minutos

Jogada

Elas na Jogada #111: Maria Helena, única mulher delegada de partida na Série A de 2025

Confira o episódio desta semana

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará e Bahia farão final da Copa do Nordeste Sub-20 em dois jogos; veja datas

Vozão passou pelo Leão nos pênaltis e Tricolor superou o Vitória

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Marcelo Paz sobre a chegada de Palermo ao Fortaleza: 'Nome de impacto, de peso, de grandeza'

CEO da SAF do Leão acredita no trabalho do treinador para reverter a situação do clube na Série A

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Palermo desembarca para assumir o Fortaleza e avisa: 'Esperamos reverter a situação'

Argentino de 51 anos terá a missão de tirar a zona de rebaixamento da Série A

Vladimir Marques 05 de Setembro de 2025

Jogada

Leston Júnior projeta Floresta no quadrangular da Série C: 'Cada jogo é mata-mata'

Treinador do Verdão concedeu entrevista ao Jogada 1º Tempo, da TV Diário

Vladimir Marques 05 de Setembro de 2025