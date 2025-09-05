Elas na Jogada #111: Maria Helena, única mulher delegada de partida na Série A de 2025

O Elas na Jogada desta semana recebe Maria Helena. Ela é funcionária da Federação Cearense de Futebol desde 2010 e é a única mulher a exercer a função de delegada de partida na Série A de 2025.

Além de muito futebol, a profissional falou da história de vida que perpassa pelas lutas contra o racismo, sobre afro-empreendedorismo e muito mais.

CONFIRA O EPISÓDIO COMPLETO: