Com Ceará e Fortaleza, Cearense Feminino de 2025 tem sete equipes confirmadas; veja

Sete equipes estão confirmadas para o Campeonato Cearense feminino de 2025. Atual campeão do torneio, o Ceará é um dos que estarão na competição. A Diretoria de Competições da FCF vai realizar o Conselho Técnico da competição nesta sexta-feira (5), de forma virtual, a partir das 15h (de Brasília).

Além das Meninas do Vozão, estarão Fortaleza (atual vice do torneio), R4, The Blessed, São Gonçalo, Hiroos Cariri e Movimenta. Estes dois últimos são estreantes na competição adulta.

O Conselho Técnico vai definir a fórmula da disputa e outras questões referentes ao Cearense Feminino. Além dos representantes das equipes, estará a Diretoria da Federação Cearense de Futebol.

RANKING DAS EQUIPES PARTICIPANTES:

Ceará Fortaleza R4 The Blessed São Gonçalo Hiroos Cariri Movimenta