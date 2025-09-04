Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Ceará e Fortaleza, Cearense Feminino de 2025 tem sete equipes confirmadas; veja

Conselho técnico da competição será realizado nesta sexta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Taça do Campeonato Cearense feminino.
Foto: Lucas Emanuel/FCF

Sete equipes estão confirmadas para o Campeonato Cearense feminino de 2025. Atual campeão do torneio, o Ceará é um dos que estarão na competição. A Diretoria de Competições da FCF vai realizar o Conselho Técnico da competição nesta sexta-feira (5), de forma virtual, a partir das 15h (de Brasília). 

Além das Meninas do Vozão, estarão Fortaleza (atual vice do torneio), R4, The Blessed, São Gonçalo, Hiroos Cariri e Movimenta. Estes dois últimos são estreantes na competição adulta. 

O Conselho Técnico vai definir a fórmula da disputa e outras questões referentes ao Cearense Feminino. Além dos representantes das equipes, estará a Diretoria da Federação Cearense de Futebol. 

RANKING DAS EQUIPES PARTICIPANTES: 

  1. Ceará
  2. Fortaleza
  3. R4
  4. The Blessed
  5. São Gonçalo
  6. Hiroos Cariri
  7. Movimenta

Veja também

teaser image
Jogada

Copa do Mundo Feminina no Brasil será de 24 de junho a 25 de julho de 2027

teaser image
Jogada

Copa do Mundo feminina: Governo cria Grupo de Planejamento e Coordenação do evento em Fortaleza

Assuntos Relacionados
Video

Jogada

Quem é Palermo, novo técnico do Fortaleza? Conheça o treinador; veja vídeo

Martín Palermo, argentino e ídolo do Boca Juniors-ARG, é o novo treinador do Fortaleza

Daniel Farias Há 49 minutos

Jogada

Com Ceará e Fortaleza, Cearense Feminino de 2025 tem sete equipes confirmadas; veja

Conselho técnico da competição será realizado nesta sexta-feira

Crisneive Silveira Há 1 hora
video

Jogada

Bastidores de Palermo no Fortaleza: motivos da escolha do novo técnico; veja vídeo

Martín Palermo, argentino e ídolo do Boca Juniors-ARG, é o novo treinador do Fortaleza

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo em jogo do Super Mundial de Clubes

Jogada

Julgamento de Bruno Henrique ao vivo: assista audiência do STJD e veja possível punição

Atacante é acusado de ter forçado cartão amarelo para beneficiar apostadores

Daniel Farias 04 de Setembro de 2025
Foto das reações da torcida do Fortaleza após anúncio de Palermo

Jogada

As reações da torcida do Fortaleza após anúncio de Palermo; veja posts e memes

O argentino Martín Palermo foi anunciado como o novo técnico do Fortaleza

Daniel Farias 04 de Setembro de 2025
Foto de Martín Palermo, campeão pelo Olimpia no Paraguai

Jogada

Campeão no Paraguai e mais: os números de Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza

Argentino de 51 anos foi anunciado na última quarta-feira (4)

Daniel Farias 04 de Setembro de 2025