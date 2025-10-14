Diário do Nordeste
Vasco não relaciona Paulo Henrique contra o Fortaleza; veja lista

O lateral-esquerdo foi titular pela Seleção Brasileira nesta terça-feira (14)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:10)
Jogada
Legenda: Paulo Henrique foi titular e marcou gol pela Seleção Brasileira contra o Japão
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O lateral-esquerdo Paulo Henrique será baixa no Vasco contra o Fortaleza. Titular da Seleção Brasileira e autor de um gol na derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso nesta terça-feira (14), em Tóquio, o defensor foi retirado da lista de relacionados do treinador Fernando Diniz para a Série A.

O atleta de 29 anos não estava suspenso, nem sofreu uma lesão, mas a dificuldade de logística pesou na escalação cruzmaltina. O clube preparava um traslado especial para contar com o lateral-esquerdo na Arena Castelão, na quarta-feira (15), às 21h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Assim, para evitar excesso de desgaste físico, a comissão técnica mudou a estratégia. A expectativa é de que o uruguaio Puma Rodríguez, que atuou na vitória da seleção do Uruguai contra o Uzbequistão por 2 a 1, na última segunda (13), seja o escolhido como titular diante do Fortaleza.

No total, Diniz convocou 24 atletas. Uma provável escalação no esquema 4-3-3 conta com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Phillippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Na tabela de classificação, o Fortaleza é o 18º colocado, com 24 pontos. O Vasco é o 11º, com 33.

