Fortaleza pode reduzir distância para sair do Z-4 para 1 ponto na rodada da Série A; veja cenário

O Fortaleza volta a campo pela Série A do Brasileiro na próxima quarta-feira (15) diante do Vasco, às 21h30, na Arena Castelão. Mais uma decisão pela sobrevivência na elite, mas com um detalhe: a depender da combinação de resultados, o Leão reduz a distância para sair do Z-4 para um ponto.

Na tabela, a equipe está na 18ª colocação, com 24 pontos. O Vitória-BA aparece em 17º, com 25, enquanto o Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 28 - logo, tem quatro de diferença.

Com a rodada repleta de clássicos, duas partidas interessam: na quarta (15), Santos x Corinthians, às 21h30, no Pacaembu. Já o Vitória-BA recebe o Bahia na quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão.

Legenda: O Fortaleza está na 18ª colocação, com 24 pontos Foto: reprodução / SrGoool

O que o Fortaleza precisa?

Para reduzir a distância de sair do Z-4 para um ponto, o Fortaleza precisa vencer o Vasco e torcer para uma derrota do Santos diante do Corinthians. Assim, ficaria com 27 contra 28 pontos na tabela. Já uma derrota ou empate do Vitória-BA implicaria, nesse cenário, na equipe de Palermo subindo da 17ª para a 18ª colocação, respirando mais dentro da zona e ultrapassando um concorrente direto.

Legenda: Em 2024, na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Vasco por 3 a 0 pela Série A de 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Apesar de ser um cenário hipotético, a possibilidade apenas reforça a importância de uma vitória. Até o momento, o time cearense ainda não engatou dois triunfos seguidos no Brasileirão, o que pode ocorrer agora visto que ganhou do Juventude por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, na 27ª rodada.

Para quem quase não tinha mais perspectiva no Brasileirão, o próximo duelo é uma verdadeira final.

Pior cenário possível

No contexto negativo, uma derrota do Fortaleza com vitória do Santos poderia implicar no aumento da distância para sair da zona de rebaixamento em sete pontos. O Peixe seria o 16º, mas com 31.

Nesse caso, a pressão na equipe cearense também seria aumentada na etapa final da Série A, com a permanência ficando mais distante. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda do Leão para a Série B está em 71,8% hoje.

A entidade estima que uma pontuação possível para evitar o descenso é de 43 pontos atualmente.