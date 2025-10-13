Japão x Brasil em Amistoso: veja onde assistir, horário e escalações
As duas equipes jogam em Tóquio em amistoso na Data Fifa
A Seleção Brasileira faz amistoso contra o Japão na manhã desta terça-feira (13), às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão). As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026 e usam o amistoso como preparação.
Onde Assistir?
A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, GE TV e no Globoplay.
Palpites
Como chega o Brasil
O Brasil entra em campo três dias após golear o Coreia do Sul por 5x0, em Seul, em primeiro amistoso realizado no continente asiático. Naquela partida, o técnico Carlo Ancelotti escalou a Seleção Brasileira com força máxima e fez ótimo jogo.
Contra os nipônicos, a formação será 'alternativa', dando chance a outros jogadores, cenário ideal para observação visando fechar do grupo que vai disputar a Copa do Mundo de 2026.
Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Júnior foram mantidos no time titular. Assim, serão 8 mudanças para iniciar o jogo.
“Os jogadores que estão aqui estão com motivação e têm que pensar que podem jogar. Um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Ter um time bem definido para a Copa do Mundo (é bom), isso é óbvio, mas eu acho que nesse momento avaliar como trabalham diferentes sistemas é uma boa solução”, explicou o treinador brasileiro
Prováveis escalações
JAPÃO:
Suzuki; Seko, Watanabe, J. Suzuki; Ito, Sano, Tanaka, Nakamura; Doan, Minamino e Ogawa.. Técnico: Hajime Moriyasu
BRASIL:
Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli.. Técnico: Carlo Ancelotti
Arbitragem
Árbitro: Kim Jong-hyeok (Coreia do Sul)
Assistentes: Kyun-yong Park e Jang Jong-pil (ambos da Coreia do Sul)
4º árbitro: Ko Hyung-jin (Coreia do Sul)