Japão x Brasil em Amistoso: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes jogam em Tóquio em amistoso na Data Fifa

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:42)
Jogada
Legenda: Vini Jr será um dos poucos titulares em amistoso contra o Japão
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira faz amistoso contra o Japão na manhã desta terça-feira (13), às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão). As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026 e usam o amistoso como preparação.

Onde Assistir?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, GE TV e no Globoplay.

Palpites

inter@

Como chega o Brasil

O Brasil entra em campo três dias após golear o Coreia do Sul por 5x0, em Seul, em primeiro amistoso realizado no continente asiático. Naquela partida, o técnico Carlo Ancelotti escalou a Seleção Brasileira com força máxima e fez ótimo jogo.

Legenda: A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul em amistoso na última sexta-feira
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Contra os nipônicos, a formação será 'alternativa', dando chance a outros jogadores, cenário ideal para observação visando fechar do grupo que vai disputar a Copa do Mundo de 2026.

Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Júnior foram mantidos no time titular. Assim, serão 8 mudanças para iniciar o jogo.

“Os jogadores que estão aqui estão com motivação e têm que pensar que podem jogar. Um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Ter um time bem definido para a Copa do Mundo (é bom), isso é óbvio, mas eu acho que nesse momento avaliar como trabalham diferentes sistemas é uma boa solução”, explicou o treinador brasileiro

Prováveis escalações

JAPÃO:

Suzuki; Seko, Watanabe, J. Suzuki; Ito, Sano, Tanaka, Nakamura; Doan, Minamino e Ogawa.. Técnico: Hajime Moriyasu

BRASIL:

Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli.. Técnico: Carlo Ancelotti

Arbitragem

Árbitro: Kim Jong-hyeok (Coreia do Sul)
Assistentes: Kyun-yong Park e Jang Jong-pil (ambos da Coreia do Sul)
4º árbitro: Ko Hyung-jin (Coreia do Sul)

Vladimir Marques Há 35 minutos
